فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خاطر: الاحتلال يريد السيطرة على 70% من مساحة المسجد الأقصى

الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2023 في السعودية

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6/2023 وموعد صرفها

الجامعة العربية تُحذّر من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

مصادر لـ"فلسطين أون لاين": "أونروا" تتراجع عن اتفاق فكّ إضراب اتحاد العاملين في الضفة

مشروع قانون يمنح "بن غفير" صلاحيات التنكيل بفلسطينيي الداخل

الأسرى يغلقون الأقسام جزئيًّا احتجاجًا على رفض الاستجابة لمطالب "المرضى"

بكيرات: محاولات تقسيم الأقصى مرفوضة ولن تُغيّر من هويته

تقرير يكشف أسماء 9 دول في العالم تمتلك أكثر من 12500 قنبلة نووية

الباحث اغبارية: (إسرائيل) تستغل الأنفاق أسفل القدس لتزوير التاريخ

الجامعة العربية تُحذّر من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

13 يونيو 2023 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
...
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط- أرشيف

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إنّ "مثل هذه الخطط تُقوّض (حل الدولتين) عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل".

اقرأ أيضًا: مصادر عبرية: نتنياهو يؤجل اجتماعًا لشرعنة مشروع "E1" الاستيطاني بضغط أمريكي

وطالب الإدارة الأميركية باتخاذ موقف صارم ضد خطط الاحتلال المُزمعة دفاعًا عن (حل الدولتين) الذي تُروّج له واشنطن.

وأكد أنّ الاستيطان ينسف التسوية وأنه لا يمكن الحديث عنها بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) أوعن "سلام إقليمي" في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الجامعة العربية #التوسع الاستيطاني #الوحدات الاستيطانية #مشاريع الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة