الجامعة العربية تُحذّر من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إنّ "مثل هذه الخطط تُقوّض (حل الدولتين) عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل".

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وطالب الإدارة الأميركية باتخاذ موقف صارم ضد خطط الاحتلال المُزمعة دفاعًا عن (حل الدولتين) الذي تُروّج له واشنطن.

وأكد أنّ الاستيطان ينسف التسوية وأنه لا يمكن الحديث عنها بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) أوعن "سلام إقليمي" في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين