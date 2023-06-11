قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل عددًا من المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وعقب الاقتحام، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

كما شرعت قوات الاحتلال في دهم وتفتيش منزل الأسير المحرر طارق كبها وخلفت دمارًا وخرابًا وتفتيش محتوياته واستجوبت ساكنيه ، ما أثار حالةً من الدعر في صفوف النساء والأطفال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رحال، ومحمد حنتولي من بلدة سيلة الظهر، والشاب محمد فيصل من جنين خلال مرورهما عبر حاجز حوارة العسكري.

وبحسب شهود عيان، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.

واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم، بحُجة أنهم مطلوبان لديها.

المصدر / فلسطين أون لاين