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بالفيديو وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين

08 يونيو 2023 . الساعة 03:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب غربي جنين، وانتشرت في أزقة البلدة ومفترقاتها الرئيسية.

كما اعتلت قناصة الاحتلال منازل المواطنين وشرعت في إطلاق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة عقب اقتحام بلدة عرابة جنوب غربي جنين، تخللها اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث تصدى المقاومون لقوات الاحتلال بوابلٍ كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبحسب مصادر محلية، فقد سُمعت أصوات انفجارات عنيفة في بلدة اليامون غرب جنين ناتجة عن استهداف جنود الاحتلال بالعبوات محلية الصنع.

وشرعت قوات الاحتلال في دهم منازل المواطنين في حي الخمايسة وتخريب محتوياتها واستجواب ساكنيها ما أثار حالةً من الهلع بين النساء والأطفال وكبار السن من فئة المرضى.

ووثّق صحفيون فلسطينيون، لحظة انسحاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دوار البيضاوي في جنين بعد تبليغ الاحتلال عن نشاط أمني في قرية اليامون.

وشهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين ليلةً ساخنة في أعقاب عملية الاقتحام المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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