قيادتا حماس والجهاد تلتقيان في القاهرة وتؤكدان على خيار مواجهة الاحتلال والعدوان

التقت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، بوفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، في العاصمة المصرية القاهرة.

ووفق الموقع الرسمي لحركة "حماس"، استقبل رئيس المكتب للحركة إسماعيل هنية، ووفد قيادة "حماس"، أمس الأحد، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وعددًا من قيادات "الجهاد" من الداخل والخارج.

وناقشت الحركتان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرَّض له شعبنا من اعتداءات صهيونية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، وما يتعرَّض له الأسرى من انتهاكات، كما تمَّ مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا شعبنا المختلفة.

اقرأ أيضًا: بالصور حماس والجهاد تلتقيان بغزة وتؤكدان على ضرورة التصدي لمخطّطات الاحتلال

وأكد القادة المجتمعون على مُضي شعبنا في خيار المقاومة الذي يمثّل الخيار الوحيد لشعبنا في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وتطرَّقت الحركتان إلى ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا وقضيتنا، كما أكدتا أهمية دور الشقيقة مصر في دعم وإسناد شعبنا وقضيته العادلة.

واستحضر المجتمعون في بداية اللقاء الشهداء الأبرار الذين ارتقوا إلى العلا مؤخراً، مؤكدين أن دماءهم الطاهرة ستبقى وقوداً لثورة شعبنا المستمرة.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من قيادات الحركة قد زاروا مساء السبت النخالة في مقر إقامته لتقديم التعزية للإخوة في حركة الجهاد باستشهاد عدد من قادة سرايا القدس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين