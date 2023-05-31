محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المفكر وليد دقة

أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأنّ "لجنة الإفراج المبكر رفضت الإفراج عن الأسير القائد والمفكر وليد دقة".

وقال المركز، في بيانٍ وصل" " ونقلًا عن سناء سلامة زوجة الأسير المفكر القائد وليد دقة،: "إنّ "مستوطنون تظاهروا صباح اليوم، أمام سجن الرملة للمطالبة بعدم الإفراج عن الأسير وليد دقة".

وأضافت: "إن المستوطنون اعتدوا علينا وعلى المتضامنين مع قضية "أبي ميلاد" بالتزامن مع انعقاد جلسة للنظر في طلب الإفراج عنه".

وأمس الثلاثاء، دعت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، المحامين إلى الحضور بالزي الرسمي أمام المحكمة "معسياهو" في مدينة الرملة المحتلة يوم غدٍ، وإعلاء الصوت ضد الجريمة التي ترتكب بحق الأسير القائد المريض وليد دقة.

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وأكدت العائلة أنّ مطلب عائلة الأسير وحملة الافراج عنه واحد، هو "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد"، مشددًا على أنّ حالته الصحية والقانونية تحتّم الإفراج الفوري عنه.

وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وأتاحت سلطة السجون الإسرائيلية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

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والأسير دقة (60 عامًا) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

ويُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين