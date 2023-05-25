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هنيَّة يهاتف عائلة "دقة" للاطمئنان على صحة ابنها الأسير وليد

25 مايو 2023 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سناء دقة زوجة الأسير وليد دقة أحد رموز الحركة الأسيرة، والذي تدهورت صحته بسبب الأسر الطويل والاعتداءات الصهيونية الظالمة بحقه وبحق الأسرى داخل السجون.

وأكد رئيس الحركة اهتمامه بوضع الأسير دقة نظرًا لتدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية استئصال جزء من رئته نتيجة إصابته بالسرطان، مشيدًا بصموده داخل الأسر وثباته في وجه ممارسات سلطات الاحتلال الإجرامية بحقه.

وأشار هنية خلال الاتصال إلى أنه سيقوم بالتواصل مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التخفيف من معاناته، محمّلًا في الوقت نفسه الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته وحياة الأسرى داخل السجون كافَّة

واعتبر أن ما يتعرَّض له داخل الأسر يعكس طبيعة الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة ورموزها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اسماعيل هنية #وليد دقة

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