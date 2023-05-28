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"هيئة المعابر والحدود" بغزّة: لا كشوفات للسفر حفاظاً على الخصوصية

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"هيئة المعابر والحدود" بغزّة: لا كشوفات للسفر حفاظاً على الخصوصية

28 مايو 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزّة هشام عدوان، اليوم الأحد، أنه لن يتم نشر كشوفات ورقية بأسماء المسافرين حفاظاً على خصوصيتهم، وبديل ذلك سيتم إبلاغهم عبر رسالة (sms).

وقال عدوان في بيانٍ صحفي: "حفاظًا على خصوصيات مواطنينا الكرام تقرَّر بداية من كشف السفر القادم سيتم إيقاف نشر كشوفات السفر عبر شبكة الإنترنت حيث سيتم العمل بالنظام الجديد".

وأوضح أنّه سيتم إرسال رسالة عبر هاتف المسافر موضح بها رقم الكشف المدرج عليه وتاريخ السفر بالضبط.

وأضاف: "كما سيتم إرسال رسالة تذكير عبر الهاتف قبل يوم سفر المواطن لتذكيره بالموعد والطلب من المسافر التوجّه إلى معبر رفح للسفر".

للاطلاع على خدمات المواطنين: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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