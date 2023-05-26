قلعة الكتلة تكتسح انتخابات بيرزيت

للمرة التاسعة الكتلة الإسلامية تحقق فوزًا كاسحًا واستحقاقًا وطنيًا ونصرًا جديدًا بامتياز في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بعد أيام على فوزها بجامعة النجاح الوطنية في نابلس بعد انقطاع دام 6 سنوات، كما سبق أن فازت الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس الطلبة لأول مرة عام 1993م، وحازت الكتلة الإسلامية أيضًا على ثقة طلبة بيرزيت في أعوام (1997 و1998 و1999 و2015 و2016 و2017 و2018، و2022)، وأخيرًا في عام 2023 إذ حصلت قائمة كتلة الوفاء على 25 مقعدًا مقابل 20 مقعدًا لقائمة ياسر عرفات مقارنة بالعام 2022 الذي حصلت فيه على 28 مقعدًا مقابل 18 للشبيبة، وتمثل جامعة بيرزيت قلعةً أكاديميةً للكتلة الإسلامية لكونها من أكبر وأعرق الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وتعد الباروميتر لحجم كل فصيل وامتداد حاضنته الجماهيرية على الساحة الفلسطينية.

العملية الانتخابية للأطر الطلابية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تعد تمهيدًا للطريق أمام العُقَد السياسية لإجراء انتخابات ديمقراطية سليمة وواسعة، وقد تكون 2023 سنة تنفيذ الاستحقاقات الوطنية واستعراض الإنجازات الأكاديمية والنقابية وصولًا إلى عقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية المعطلة بقرار سياسي، ويأتي ما حققته الكتلة الإسلامية في بيرزيت برغم ما تعرض له أبناؤها من ملاحقة واعتقال في سجون الاحتلال والسلطة، إلا أن هذا الجيل يصمم على خوض الانتخابات بشكلها الأكاديمي والديمقراطي وبشفافية عالية، ليقول كلمة الوفاء لأهل العطاء ورفاق الدرب على العهد والوعد ويجدد بيعته على إرث الشهداء، وهذا الفوز يدلل على تمدد شعبية المقاومة واحتضان الجماهير الفلسطينية لها، وانتصار كلمة الحق وتحقيق حلم شعبنا في الحرية والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين