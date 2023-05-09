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الاحتلال يُجبر مقدسيًّا على هدم منزله في رأس العامود

09 مايو 2023 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في رأس العامود

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، مقدسيًّا على هدم منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر المقدسي جميل الرشق أنه بدأ مطلع العام الجاري، بتوسعة منزله في حي رأس العامود القائم منذ عشرات السنين، عبر بناء أساسات لغرفتين ومنافعهما، وفوجئ خلال عملية البناء باقتحام طواقم بلدية الاحتلال المكان، وبقرار توقيف العمل وهدمه.

وأشار إلى أنه توجّه لمحكمة الاحتلال وتَمكَّن من تأجيل الهدم لمدة شهرين، وفي منتصف آذار/مارس الماضي عُقدت جلسة وأصدر القاضي قرار الهدم، إضافة إلى دفع 5 آلاف شيكل.

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وقال الرشق: "طالبتُ حينها من المحكمة تأجيل الهدم إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، وعليه كانت المهلة لتنفيذ القرار حتى منتصف أيار".

ولفت إلى أنّ منزله الذي يعيش فيه منذ سنوات عبارة عن غرفة ومنافعها، وحاول توسعته لكنّ البلدية رفضت وأجبرته على هدم ما قام ببنائه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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