"النخالة" من العراق: نؤكد في يوم القدس العالمي على وحدة أمتنا حولها

ألقى الأمين العام لحركة الجـهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة كلمة خلال مهرجان إحياء يوم القدس العالمي بالعاصمة العراقية بغداد، موجها التحية إلى شعب العراق العظيم والشجاع وإلى علمائه ومراجعه الذين يحفظون للإسلام حضوره الدائم.

وقال: "يستحق القادة الشهداء الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كل إجلال وتقدير لدورهم المتميز في أن يبقى العراق عربيا إسلاميًا".

وأضاف النخالة: "نحن نحتفل بهذا اليوم ونحيي مناسبة عظيمة لنؤكد على وحدة أمتنا حول القدس ومستجداتها ونجدد العهد على الجهاد من أجل تحريرها".

وأوضح أن يوم القدس يختصر التاريخ والجغرافيا ويصبح عنوان نهوض لأمة تمتلك يقينًا مطلقًا بالانتصار وتحرير القدس ومسجدها، لافتا أن المشاهد اليومية في الأقصى كافية ليرى العرب والمسلمون وشعوب العالم حقيقة دولة الكيان الصهيوني.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني لديه مسؤولية تاريخية وسيقاتل حتى لو استمر القتال ألف عام حتى نحرر فلسطين من المشروع الصهيوني، قائلا: "شعبنا الصابر خلق زلزالاً في العقل الصهيوني جعلهم يقرون بأنهم في المكان الخطأ وهذه الخطوة الأولى لطردهم من فلسطين".

وشدد النخالة على أنه "لا سلام دون أن تسقط هذه الخطيئة التي أسسوها في فلسطين وساحات المقاومة تؤكد حضورها ودعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته".

ولفت أن العراق قلب العرب فلا تغيبوا عن فلسطين وأهلها وأسرجوا للقدس قنديلًا يبدد ظلمتها فأنتم خير من دافع عن الحق، مؤكدا أن "القدس هي عنوان هويتنا وديننا ودونها أروحانا وعليه يجب الجهاد والقتال لتحريرها من الاحتلال الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين