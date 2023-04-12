عدسات سناب شات المرحة تدخل اجتماعات الفيديو لمايكروسوفت تيمز

قالت تقارير إن تعاونا بدأ بين شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ومنصة التراسل الفوري المصور الشهيرة "سناب شات"، سيفرز خاصية رائعة ستمكن مستخدمي تطبيق "مايكروسوفت تيمز" من استخدام عدسات "سناب شات" خلال محادثات الفيديو للتطبيق.

ووفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقني، تعاون "مايكروسوفت" و"سناب" سيأتي لتطبيق "مايكروسوفت تيمز" بعدسات سناب شات للواقع الافتراضي" لمحادثات الفيديو الخاصة بها.

وسيمكن لمستخدمي "مايكروسوفت تيمز" الاختيار بين 26 عدسة شائعة، لإضافة بعض الذوق البصري لمحادثات الفيديو الخاصة بهم.

سيكون مستخدم "تيمز" قادرًا على تحويل نفسه إلى شخصية كرتونية، وإضافة ثلج افتراضي ووضع مجموعة متنوعة من الخلفيات على تغذية كاميرا الويب الخاصة بك.

وستقدم مكتبة "العدسات" الجديدة على "تيمز" عددًا كبيرًا من المؤثرات الجديدة كليا، عن طريق تشغيل تقنية "العدسات" وتحديد خيار "تأثيرات الفيديو"، ثم خيار "سناب شات".

ومتوقع أن تظهر عدسات "مايكروسوفت تيمز" قريبًا لكافة مستخدمي تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع خبراء أن يوفر هذا التكامل بين "مايكروسوفت تيمز" و "عدسات سناب شات" طريقة جديدة وممتعة للتعبير عن الذات والتفاعل مع الزملاء خلال الاجتماعات الافتراضية، ويعكس أيضًا الطريقة التي تتحرك بها الصناعة الرقمية نحو تكامل تقنيات الواقع المعزز لتعزيز التفاعل الاجتماعي.