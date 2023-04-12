فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كوبو تطلق قارئ الكتب الإلكترونية Elipsa 2E الجديد

اكتشاف مثير.. الأيام تطول والسبب في "القمر"

تفاصيل شجار ماني وساني عقب مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

رد مودريتش النهائي على عرض نادي النصر السعودي

تحضيراً لزيارة المريخ.. ناسا تكشف عن منزل يحاكي العيش على الكوكب الأحمر

أردوغان يفتتح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة

ميزة جديدة تطلقها قوقل لتوفير مساحة التخزين على "أندرويد"

في حادثة غريبة من نوعها... عملية «خطف وهمي» بالذكاء الاصطناعي

"نورث إيدج" تطلق ساعتها الذكية G2 الجديدة

لا تتردد في تناولها... 6 أطعمة مضادة للالتهابات

عدسات سناب شات المرحة تدخل اجتماعات الفيديو لمايكروسوفت تيمز

12 ابريل 2023 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
...
عدسات سناب شات المرحة تدخل اجتماعات الفيديو لمايكروسوفت تيمز

قالت تقارير إن تعاونا بدأ بين شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ومنصة التراسل الفوري المصور الشهيرة "سناب شات"، سيفرز خاصية رائعة ستمكن مستخدمي تطبيق "مايكروسوفت تيمز" من استخدام عدسات "سناب شات" خلال محادثات الفيديو للتطبيق.

ووفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقني، تعاون "مايكروسوفت" و"سناب" سيأتي لتطبيق "مايكروسوفت تيمز" بعدسات سناب شات للواقع الافتراضي" لمحادثات الفيديو الخاصة بها.

وسيمكن لمستخدمي "مايكروسوفت تيمز" الاختيار بين 26 عدسة شائعة، لإضافة بعض الذوق البصري لمحادثات الفيديو الخاصة بهم.

سيكون مستخدم "تيمز" قادرًا على تحويل نفسه إلى شخصية كرتونية، وإضافة ثلج افتراضي ووضع مجموعة متنوعة من الخلفيات على تغذية كاميرا الويب الخاصة بك.

وستقدم مكتبة "العدسات" الجديدة على "تيمز" عددًا كبيرًا من المؤثرات الجديدة كليا، عن طريق تشغيل تقنية "العدسات" وتحديد خيار "تأثيرات الفيديو"، ثم خيار "سناب شات".

ومتوقع أن تظهر عدسات "مايكروسوفت تيمز" قريبًا لكافة مستخدمي تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع خبراء أن يوفر هذا التكامل بين "مايكروسوفت تيمز" و "عدسات سناب شات" طريقة جديدة وممتعة للتعبير عن الذات والتفاعل مع الزملاء خلال الاجتماعات الافتراضية، ويعكس أيضًا الطريقة التي تتحرك بها الصناعة الرقمية نحو تكامل تقنيات الواقع المعزز لتعزيز التفاعل الاجتماعي.

تويتر تويتر
#سناب شات #مايكروسوفت #تطبيقات #مايكروسوفت تيمز #محادثات فيديو

متعلقات

الأكثر قراءة