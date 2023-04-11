طفل عمره عامين مذبوح بالمقابر في مصر ومفاجأة حول القاتل

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بذبح طفل شقيق زوجها وإلقاء جثته في المقابر بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.
القصة وفق سجلات الشرطة:
- بلاغ لمركز شرطة المنيا يفيد بالعثور على طفل عمره عامين مذبوحا في منطقة المقابر وفشل جهود إسعافه.
- تم تشكيل فريق أمني توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عم الطفل بسبب خلافات مع والدته.
- بالقبض على المتهمة اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة انتقاما من والدة الطفل التي تشاجرت معها قبل الجريمة بعدة أيام.
- المتهمة اعترفت بأنها استغلت نوم الأسرة صباح يوم الجريمة بينما كان الطفل يلهو أمام منزلها فاصطحبته للمقابر وذبحته وتركته غارقا في دمائه.
- شهود العيان أفادوا أن الطفل كان لا يزال حيا وقت العثور عليه ولكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.
- شاهد عيان يدعى، محروس أبو سيف قال إن والدي الطفل حينما استيقظا ولم يجداه في البيت أو المنطقة سارعوا بالبحث عنه.
- وأضاف أن المثير في القصة هو مشاركة المتهمة مع أهل الطفل في البحث عنه ولكن ما كشفها أن هناك من شهد برؤية الطفل معها كآخر شخص قبل اختفائه.
- النيابة اصطحبت المتهمة لموقع الجريمة وقامت بإعادة تمثيلها وأرشدت عن السكين المستخدمة لارتكابها.
المصدر / مواقع إلكترونية