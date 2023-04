طعن إمام مسجد أثناء الصلاة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أظهر مقطع فيديو، مهاجمة رجل ثلاثيني، إمام مسجد أثناء الصلاة في أحد مساجد ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وطعنه عدة مرات في ظهره.

وأفادت قناة NBC، بأن الهجوم وقع أمس الأحد في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون الأمريكية، وأن الإمام هو سيد نقيب، والبالغ من العمر (65 عاما).

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ