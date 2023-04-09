صبري: أطماع الاحتلال بالأقصى تتحطم على صخرة ثبات المرابطين

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أن أطماع الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى تفشل وتتحطم على صخرة ثبات المرابطين والمرابطات والمعتكفين والمعتكفات، مستهجنا في الوقت ذاته، اعتداءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة في الوقت الراهن.

وقال الشيخ صبري لصحيفة "فلسطين"، إنه في كل "عيد" يهودي، يحاول الاحتلال فرض واقع جديد في المسجد الأقصى عبر أساليب قمعية وهمجية ضد المصلين والمرابطين، مشددًا على أن ذلك لن يكسبه أي شيء في الأقصى.

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وأشاد بحالة الترابط والتلاحم بين أبناء شعبنا والتي تجسدت بخروج آلاف المواطنين في الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة والخارج أيضًا في مسيرات حاشدة نصرةً للمسجد الأقصى ودعمًا للمعتكفين فيه.

وأضاف: "نحن في فلسطين نعتبر أنفسنا قطعة واحدة وجسد واحد، فالشعب لا يقر ولا يعترف بالتقسيمات السياسية التي تُفرض علينا، وهو ما جعل شعبنا يتحرك في كل الاتجاهات".

وجدد الشيخ صبري التأكيد على الصمود والثبات وشد الرحال إلى الأقصى؛ لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.