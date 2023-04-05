مطلوب موظف فني مالي للعمل في المجلس النرويجي للاجئين - قطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن المجلس النرويجي للاجئين يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( موظف فني مالي ) Finance Technical Officer وفقا لما يلي :
- المسمى الوظيفي : موظف فني مالي Finance Technical Officer
- مدة العقد: 12 شهر.
- ساعات العمل: 40 ساعة في الأسبوع من الأحد إلى الخميس (5 أيام في الأسبوع)
- الراتب / المزايا: وفقًا لشروط وأحكام جدول الرواتب في NRC
- مركز العمل: غزة (مفتوح لسكان قطاع غزة فقط).
- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن
مهام الوظيفة :
- مراجعة جميع اعمال المحاسبة في غزة.
- القيام بإعداد إعادة تخصيص جميع معاملات غزة بالتنسيق الوثيق مع مدير الدعم ومنسق الشؤون المالية.
- إعداد تسوية بنكية أسبوعية / شهرية لمكتب منطقة غزة.
- تحمل مسؤولية إغلاق نهاية الشهر ، بما في ذلك BRS.
- مراقبة بطاقات المأوى وأنظمة تحويل النقد / القسائم الأخرى.
- إدارة جداول مواعيد الموظفين على أساس شهري.
- مساعدة مدير الدعم في إعداد مراقبة الميزانية على مستوى غزة.
- التحقق من المعاملات وفقًا للميزانية مقابل التكلفة الفعلية ووضوحها.
- دعم فرق الإدارة والبرامج في إعداد ميزانيات المشروع ، ومراقبة الإنفاق ، وحساب FairShare ، وتوقعات الميزانية ، ومراجعات الميزانية.
- دعم البرنامج وفرق الامتثال في إعداد اتفاقيات الشركاء المنفذين.
- القيام بأية مهمة أخرى معقولة تكلف بها الإدارة.
متطلبات الوظيفة:
يجب أن يكون لدى المرشح المثالي:
الكفاءات المهنية العامة:
- خبرة من العمل كموظف فني في سياق إنساني / تعافي.
- خبرة سابقة في العمل في سياقات معقدة ومتقلبة.
- خبرة سابقة في العمل لدى الجهات المانحة الرئيسية.
- النتائج الموثقة المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة.
- المعرفة حول مهارات القيادة الخاصة / الملف الشخصي
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا
الكفاءات المهنية لهذه الوظيفة :
- درجة علمية في المحاسبة أو أي تخصص ذو علاقة .
- خبرة سابقة لمدة 5 سنوات في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية في المشاريع التي يدعمها المانحون الرئيسيون في المجلس النرويجي للاجئين.
- المعرفة والخبرة في قواعد وأنظمة المتبرعين.
- معرفة قوانين العمل والضرائب الفلسطينية.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- أعلى معايير الأخلاق والنزاهة والاهتمام بالتفاصيل.
طريقة التسجيل :
- على من يرغب بالتقدم للوظيفة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس النرويجي من خلال الضغط ( هنا )
- ملاحظة / التسجيل باللغة الانجليزية وعليك الاستعانة بترجمة جوجل .
- عند الدخول لموقع التسجيل اضغط على كلمة ( Apply Now ) ومن ثم ادخل بريدك الالكتروني واضغط على علامة I agree with the terms and conditions ومن ثم NEXT ومن ثم ادخل بياناتك كما هو مطلوب واضغط ارسال .
- المجلس النرويجي للاجئين هو صاحب عمل يتسم بتكافؤ الفرص ويهدف إلى وجود تنوع في الموظفين من حيث العمر والجنس والعرق والجنسية والقدرة البدنية.
- ينتهى التسجيل بتاريخ 9/4/2023