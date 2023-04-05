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مطلوب موظف فني مالي للعمل في المجلس النرويجي للاجئين - قطاع غزة

05 ابريل 2023 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن المجلس النرويجي للاجئين يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي  ( موظف فني مالي ) Finance Technical Officer وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي : موظف فني مالي  Finance Technical Officer

- مدة العقد: 12 شهر.

- ساعات العمل: 40 ساعة في الأسبوع من الأحد إلى الخميس (5 أيام في الأسبوع)

- الراتب / المزايا: وفقًا لشروط وأحكام جدول الرواتب في NRC

- مركز العمل: غزة (مفتوح لسكان قطاع غزة فقط).

- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن

مهام الوظيفة :

- مراجعة جميع اعمال المحاسبة في غزة.

- القيام بإعداد إعادة تخصيص جميع معاملات غزة بالتنسيق الوثيق مع مدير الدعم ومنسق الشؤون المالية.

- إعداد تسوية بنكية أسبوعية / شهرية لمكتب منطقة غزة.

- تحمل مسؤولية إغلاق نهاية الشهر ، بما في ذلك BRS.

- مراقبة بطاقات المأوى وأنظمة تحويل النقد / القسائم الأخرى.

- إدارة جداول مواعيد الموظفين على أساس شهري.

- مساعدة مدير الدعم في إعداد مراقبة الميزانية على مستوى غزة.

- التحقق من المعاملات وفقًا للميزانية مقابل التكلفة الفعلية ووضوحها.

- دعم فرق الإدارة والبرامج في إعداد ميزانيات المشروع ، ومراقبة الإنفاق ، وحساب FairShare ، وتوقعات الميزانية ، ومراجعات الميزانية.

- دعم البرنامج وفرق الامتثال في إعداد اتفاقيات الشركاء المنفذين.

- القيام بأية مهمة أخرى معقولة تكلف بها الإدارة.

متطلبات الوظيفة:

يجب أن يكون لدى المرشح المثالي:

الكفاءات المهنية العامة:

- خبرة من العمل كموظف فني في سياق إنساني / تعافي.

- خبرة سابقة في العمل في سياقات معقدة ومتقلبة.

- خبرة سابقة في العمل لدى الجهات المانحة الرئيسية.

- النتائج الموثقة المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة.

- المعرفة حول مهارات القيادة الخاصة / الملف الشخصي

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً ولفظيًا

الكفاءات المهنية لهذه الوظيفة :

- درجة علمية في المحاسبة أو أي تخصص ذو علاقة .

- خبرة سابقة لمدة 5 سنوات في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية في المشاريع التي يدعمها المانحون الرئيسيون في المجلس النرويجي للاجئين.

- المعرفة والخبرة في قواعد وأنظمة المتبرعين.

- معرفة قوانين العمل والضرائب الفلسطينية.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- أعلى معايير الأخلاق والنزاهة والاهتمام بالتفاصيل.

طريقة التسجيل :

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس النرويجي من خلال الضغط  ( هنا )

- ملاحظة / التسجيل باللغة الانجليزية وعليك الاستعانة بترجمة جوجل .

- عند الدخول لموقع التسجيل اضغط على كلمة ( Apply Now ) ومن ثم ادخل بريدك الالكتروني واضغط على علامة I agree with the terms and conditions ومن ثم NEXT    ومن ثم ادخل بياناتك كما هو مطلوب واضغط ارسال .

-  المجلس النرويجي للاجئين هو صاحب عمل يتسم بتكافؤ الفرص ويهدف إلى وجود تنوع في الموظفين من حيث العمر والجنس والعرق والجنسية والقدرة البدنية.

- ينتهى التسجيل بتاريخ 9/4/2023

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