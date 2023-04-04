"القانوع": عملية الطعن في (تل أبيب) تبرهن على فشل منظومة الاحتلال الأمنية

بارك الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عملية الطعن في "ريشون ليتسيون" بالداخل الفلسطيني المحتل، مؤكدا أنها تأتي في إطار الردِّ المتواصل على جرائم الاحتلال والاعتداء على المعتكفين في الأقصى والاقتحام المرتقب غداً ومحاولة ذبح القرابين فيه".

وقال عبد اللطيف القانوع: إن "عملية الطعن اليوم قرب (تل ابيب) وسبقها عملية الدهس في بيت أمَّر قضاء الخليل قبل يومين تبرهن على فشل منظومة الاحتلال الأمنية وأن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال في كل مكان للدفاع عن شعبنا ومقدَّساتنا".

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وأضاف الناطق باسم "حماس": إن "شعبنا الفلسطيني وضربات شبابه الثائر ستتواصل وتتصاعد للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من الاقتحام المرتقب غداً وخطر التهويد والتقسيم".

وشدَّد القانوع على أن "الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه سيظلّون في حالة خوف وفقدان للأمن وضربات وطعنات وعمليات الشباب الثائرين تلاحقهم".

المصدر / فلسطين أون لاين