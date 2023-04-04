إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله واشتباكات في نابلس وجنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء مناطق في نابلس وجنين ورام الله، اندلعت على إثر الاقتحامات اشتباكات واستهداف لقوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين غرب رام الله، واعتقال عدد من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر معتصم النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي في شارع حلاوة.

واعتقلت قوات الاحتلال النابلسي ونقلته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت كايد حمد عقب اقتحام منزله في بلدة عينابوس جنوبي نابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان، وسمعت أصوات انفجارات، حيث ألقى الشباب الثائر عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لحي خلة العامود بنابلس.

وقالت مجموعات "عرين الأسود"، إنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، واشتبكت معها بصليات من الرصاص والعبوات مَحلية الصنع.

وفي محافظة جنين، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال عند مدخل بلدة جبع، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر نعمة وبيت لقيا غربي المحافظة، واندلعت مواجهات في كفر نعمة بين الشباب الثائر والقوات المقتحمة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي.

واعتقلت قوات الشاب أمير فادي عطايا عقب اقتحام منزل عائلته في كفر نعمة.

ومن بيت لقيا اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بدر ومحمد أبو سراج من منزلهما.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، ألقى مقاومون زجاجات حارقة تجاه نقطة عسكرية لقوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.





المصدر / فلسطين أون لاين