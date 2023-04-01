حماس: الاحتلال يحاول الانتقام من المقدسيين بعد زحف الجمعة الهادر

اعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن إطلاق جيش الاحتلال النار على شاب فلسطيني عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك ، جزء من الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على أهلنا ومقدساتنا.

وقال قاسم في تصريح صحفي، إن الاحتلال يحاول أن ينتقم من أهلنا في القدس بعد الزحف الهادر لجماهيرنا في باحات المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة.

وأكد أن هذه الدماء ستكون وقوداً لتصعيد النضال ضد سياسة التهويد الصهيونية، وهي التي ستحفظ للمسجد الأقصى هويته الفلسطينية العربية الإسلامية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار مساء الجمعة، على شاب حاول الدفاع عن إحدى المرابطات عند باب السلسلة، ما أدى لإصابته بجراح خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين