منتخب المغرب يتعرض لـ"واقعة عنصرية" في اسبانيا

تعرض المنتخب المغربي لواقعة عنصرية، خلال وجوده في إسبانيا، لخوض مباراة ودية أمام منتخب بيرو، الثلاثاء، نتجت عن اعتقال قامت به السلطات الإسبانية.

ونشر شاب يعمل في فندق بالعاصمة مدريد، صورة لعناصر المنتخب المغربي الذين أقاموا في الفندق، ووجه لهم كلمات عنصرية في منشور نشره على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام.

وكتب الشاب البالغ من العمر 27 عاما، وفقا لرويترز: "الفريق الوطني المغربي في الفندق، اللعنة على المغاربة الوضيعين".

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وأضاف: "يقومون بتقاليد رمضان.. معتقداتهم هراء".

واعتقلت السلطات الإسبانية الشاب الإسباني، بسبب منشوره العنصري، الذي صنف كجريمة كراهية.

وقالت السلطات إن الشاب كان يعمل في فندق "يوروستارز" في مدريد، وطلب من نجوم المنتخب المغربي التقاط الصور معه، قبل أن ينشر الصور بعبارات عنصرية مسيئة.

وقالت هوتوسا، المجموعة المالكة للفندق، في بيان: "نود أن نقدم أخلص اعتذارنا فيما يتعلق بالتعليقات المؤسفة والبائسة وغير المقبولة ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب".

وقالت المجموعة إن النادل كان عاملا خارجيا يتم توظيفه من حين لآخر وليس من موظفي الفندق الدائمين.