82 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في رابع أيام شهر رمضان

وثّقت مصادر مقدسية، اقتحام 82 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

وبدأ المستوطنون صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بتفريق ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

وشهد المسجد الأقصى، حالة من التوتر فجرًا، خاصة بعد إجبار جنود الاحتلال المعتكفين داخله بالخروج منه، كما اقتحم الاحتلال، المسجد القبلي وأخلى المعتكفين فيه، ومنعت من يغادره بالعودة إليه.

وشدّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات هويات الشبان الذين يدخلون لأداء الصلاة لإجبارهم على الخروج من المسجد في أعقاب الصلاة.

المصدر / فلسطين أون لاين