حماس تدعو شعبنا للنفير العام دفاعا عن الأقصى

دعت حركة حماس أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للنفير العاجل والاعتكاف في المسجد الأقصى الدفاع عنه أمام هجمات الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت حماس في تصريح للمتحدث باسمها عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الهجوم الصهيوني على المعتكفين بالأقصى، في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك، والاعتداء عليهم، هو جريمة ضد حرية العبادة وحلقة ضمن مسلسل مستمر من العدوان على المصلين والأقصى.

وقال حمادة، إن "الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك حق لشعبنا سيدافع عنه بكل وقت وبكل الوسائل، ولن يفلح ضغط وارهاب الاحتلال ولا خدع غيرهم من وقف الاعتكاف بالأقصى".

واقتحمت شرطة الاحتلال قبيل منتصف الليل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وأخلت المعتكفين منه بالقوة، واعتقلت عددا منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين