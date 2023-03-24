نقل الأسير وليد دقة إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على صحته

أعلنت جمعية واعد للأسرى، اليوم الجمعة، عن تدهور جديد وخطير طرأ على حالة الأسير وليد دقة ما استدعى نقله لمشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وأوضحت لاحقًا اكتشاف إصابة الأسير المريض بالسرطان وليد دقة بالتهاب رئوي حاد إضافة لقصور كلوي ما يعرضه لقصورأعضاء جسده الحيوية.

ونقلت وزارة الأسرى والمحررين عن زوجة الأسير دقة، أنه "خلال الثلاثة أيام الماضية تدهور وضع وليد الصحي الى درجة الخطر، وهو الآن في مستشفى برزيلاي في عسقلان مع إلتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد مما يعرضه لخطر قصور أجهزة جسمه الحيوية، والوضع مقلق جداً لكن وليد قوي، اليومين القادمين مهمين جداً وكلنا إيمان بأن وليد سيجتاز هذا الخطر ويستعيد قواه وعافيته".

وأكدت الوزراة أن ما يمارسه الاحتلال بحق الأسير وليد دقة من إهمال طبي متعمد يهدف لقتله وتصفيته، وهو ما يستدعي العمل بشكل أكثر جدية نحو تدويل قضية الأسرى وعلى وجه الخصوص المرضى منهم.

وأطلقت جمعية واعد نداءً لكل المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل والسريع لتقديم علاج حقيقي للأسيرالمريض وليد دقة والذي قد يرتقي شهيدا في أي لحظة قادمة.

والأسير المفكر وليد دقة معتقل منذ 37 عاما، ويبلغ من العمر 60 عاما، وهو من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل.