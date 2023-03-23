دعوات للإفطار وإحياء صلاة التراويح في "الأقصى" خلال رمضان

تتواصل دعوات للحشد والإفطار وإحياء صلاة التراويح في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد.

بدورها، أكدت المرابطة المقدسيّة هنادي حلواني على أن الدعوة إلى الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى هي أكبر خططنا في شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن حملة "سنفطر في القدس" انطلقت للحث على الاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى وجود موائد رمضانية مفتوحة بشكل يومي داخل المسجد.

وقالت: "بدأت روائح شوارع القدس تفوح عطرًا لاستقبال الوافدين إليها في شهر رمضان".

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ويحيي المصلّون، اليوم الخميس، ثاني صلاة تراويح في المسجد الأقصى المبارك في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتهدف حملة "سنُفطر بالقدس"، لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدّساتها.

ومنذ أيام استنفر المرابطون جهودهم الميدانية والإلكترونية؛ في إطار الدعوات لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ويأتي ذلك بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، وتوعّد المستوطنين باقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" في "عيد الفصح" العبري.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ إبريل المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين