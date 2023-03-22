فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الوطني الإسلامي" يوزّع 14% من الأرباح على المساهمين

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب مصر

"سنفطر في القدس".. حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

إعلان توظيف صادر عن شركة Trust Door - ترست بمدينة غزة

غزة.. وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الخميس

مراصد فلكية تنشر أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ

في ذكرى استشهاده.. "حماس": ماضون على درب الياسين ومسيرته

الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول

"الزراعة" تنفي فرض رسوم جديدة على الفواكه والأسماك

22 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

"سنفطر في القدس".. حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

22 مارس 2023 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
...
"سنفطر في القدس".. حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

أطلق مقدسيّون دعوات للمشاركة في حملة "سنُفطر بالقدس"؛ لحثّ الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى المبارك والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان المبارك.

ومنذ أيام استنفر المرابطون جهودهم الميدانية والإلكترونية؛ في إطار الدعوات لتكثيف الاعتكاف والوجود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ويأتي ذلك بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، وتوعد المستوطنين باقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" في "عيد الفصح" العبري.

اقرأ أيضًا: دعوات للحشد والرباط في الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدّساتها.

وتأتي هذه الدعوات في ظل ما يُعانيه المقدسيّون عامة، والمرابطون خاصة من مضايقات إسرائيلية تزداد حدّتها في شهر رمضان.

اقرأ أيضًا: قوافل الرباط تواصل شد رحالها من الداخل المحتل إلى الأقصى

وتتمثل الاعتداءات بالاعتقالات المتكررة والاعتداء بالضرب، والاستدعاءات للتحقيق وقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، فضلاً عن المنع من السفر.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/ إبريل المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #شهر رمضان #الاعتكاف #المرابطين #الرباط في الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي

متعلقات

الأكثر قراءة