وقفة احتجاجية بغزة رفضًا لمشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني

شارك العشرات من المواطنين، صباح اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية رفضا لمشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء شرم الشيخ الأمني.

ورفع المشاركون لافتات تدين مشاركة السلطة في الاجتماع، إلى جانب استنكار حالة التنسيق الأمني المستمر لها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، إن مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ تغطية على جرائم الاحتلال بالضفة والقدس.

وأضاف عبد العاطي، في كلمته، "إن هذه المشاركة في لقاء شرم الشيخ استكمال لمسلسل المؤامرة على شعبنا".

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وأكد عبد العاطي أن السلطة ماضية في تحولها لأداة في يد الاحتلال لقمع مقاومة شعبنا، وذلك بالإصرار على مخالفة إرادته.

وفي كلمة للوجهاء والفعاليات الشعبية، رفضت بشكل قاطع مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ الأمني.

وذكر الوجهاء أن الاجتماع في شرم الشيخ هو امتداد لاستهداف لمشروع المقاومة، في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وشدد على أن شعبنا سيفشل هذا الاجتماع، كما أفشل كل المؤامرات التي حيكت عليه وعلى مقاومته.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين