الجهاد والشعبية تدينان مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني

أدانت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ، محذرةً من مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو الشعب الفلسطيني على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدو الإسرائيلي، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية والعداوات الوهمية.

وأدانتا في بيان مشترك صدر اليوم، السبت، حملة التحريض الإعلامي الذي طال بعض قيادات العمل الوطني والإسلامي، واعتبرتا أن هذا التحريض من شأنه أن يسمم الأجواء الوطنية ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للمسجد الأقصى.

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وعبر الفصيلان عن رفضهما وإدانتهما الشديدة لإصرار السلطة على المشاركة في الاجتماع الأمني الذي سيعقد غداً الأحد في مدينة شرم الشيخ، موضحين أن هذه المشاركة تُشكّل انقلاباً على الإرادة الشعبية، وخروجاً سافراً عن القرارات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني.

واعتبرا أن العدو الإسرائيلي يستغل هذه اللقاءات والاجتماعات الأمنية لشن المزيد من العدوان والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم.

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ودعا الفصيلان قيادة السلطة إلى عدم المشاركة في هذا الاجتماع الأمني، والتوقف عن نهجها المدمر، ووقف التعلق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين