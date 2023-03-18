المبادرة الوطنية تدعو لإلغاء اجتماع شرم الشيخ الأمني

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ مع ممثلي حكومة الاحتلال الفاشية و دعت السلطة الفلسطينية إلى عدم المشاركة فيه.

وقالت المبادرة في بيان لها، اليوم السبت،:" إن هناك ما يكفي من الأسباب لرفض المشاركة في هذا الاجتماع، وأولها عدم السماح لحكومة الاحتلال باستغلاله للتغطية على جرائمها، وثانيًا: أن هذه الحكومة تنكرت لبيان العقبة قبل أن يجف حبره، وارتكبت مجزرة حواره وبعد ذلك مجزرة جنين، وستكرر سلوكها بالتأكيد إن عقد اجتماع شرم الشيخ".

وأضافت المبادرة:"وثالثًا أنها ترفض أي تجميد للنشاط الاستيطاني الذي صعدته بشكل خطير بقرارها بناء 13 مستعمرة جديدة وعشرة آلاف وحدة استيطانية و تواصل اعتداءاتها ومجازرها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني".

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وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو- سموتريتش الفاشية تواجه أزمة داخلية غير مسبوقة، وعزلة دولية متصاعدة بسبب سلوكها وممارساتها الفاشية، وتدهورًا في مشاريعها التطبيعية، وهي معرضة للانهيار والسقوط، ولهذا يجب على السلطة مقاطعتها والسعي لمحاصرتها وليس الاجتماع معها في الوقت الذي يطالب به الفلسطينيين العالم بفرض العقوبات والمقاطعة عليها.

وجددت المبادرة تحذيرها من ممارسة التنسيق الأمني وحذرت من الضغوط الأميركية و الإسرائيلية لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية وهم يتعرضون لمجازر الاحتلال الفاشي و هجمات المستوطنين المسعورة و عمليات الضم الفعلي للضفة الغربية.

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وشددت على أن المطلوب بدلًا من مواصلة الاجتماعات مع ممثلي الحكومة الفاشية، التوجه نحو توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام وبناء قيادة وطنية موحدة على استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة للاحتلال و نظام الابرتهايد العنصري، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وغالبة قواه الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالوقف الكامل للتنسيق الأمني و التحلل من اتفاق أوسلو وملحقاته الذي مزقته إسرائيل، ومن نهج المراهنة على المفاوضات الذي فشل على مدار ثلاثين عاما .

المصدر / فلسطين أون لاين