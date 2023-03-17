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ميسي يضع شرطًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

17 مارس 2023 . الساعة 06:53 بتوقيت القدس
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ميسي يضع شرطًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

أفادت شبكة “RMC” سبورت بأن المفاوضات بين نجم فريق كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وباريس بشأن تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان لا تزال جارية، ولكن يتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل، وبشروط لا تختلف عن كيليان مبابي.

وقالت الشبكة: “كان هناك مجرد اتفاق مبدئي على التجديد بين الطرفين، لكن مدة العقد الجديد، بالإضافة إلى الراتب، لم يتم تحديدهما بعد”.

وأوضحت أن ميسي يريد تجديد عقده مع باريس، بشروط لا تختلف كثيرًا عن زميله كيليان مبابي، الذي يرتبط بتعاقد حتى صيف عام 2025، لافتًا إلى أن إدارة باريس غير مستعدة للاستسلام أمامه، مع عدم وجود إجماع بين مسؤولي النادي على فكرة تجديد عقد “البرغوث.

وأردفت: “هناك خطة لتفكيك الثلاثي الهجومي، والبناء حول مبابي، من أجل تخفيف ميزانية الرواتب في النادي الباريسي، لتفادي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف”.

وختمت الشبكة تقريرها بالقول: “إنتر ميامي الأميركي يبقى خيارًا محتملاً لنجم برشلونة الإسباني السابق، ويمارس الفريق الأمريكي ضغوطًا شديدة لإقناع ميسي بخوض هذه المغامرة”.

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