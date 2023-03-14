الاحتلال يداهم عدّة منازل في جنين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جدّدت اقتحامها لقرية رمانة وشنّت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتّشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبو بكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.

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وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال داهمت أيضاً منازل المواطنين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم.

يُذكر أن قرية رمانة تتعرّض لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق حركة أهالي القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين