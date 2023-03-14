فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة التوجيهي 2023

الاحتلال يداهم عدّة منازل في جنين

توصيات بخلق فرص عمل ودعم المشاريع الفردية للتصدّي لهجرة العقول

العاروري: حماس تراقب من كثب خطوات الاحتلال في القدس "وصبرنا ينفد"

مطلوب مندوب مبيعات رقمية للعمل في شركة بمدينة غزة

العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

نضال الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال مستمر لليوم الـ(29)

أزمة الكيان الإسرائيلي والهجرة المعاكسة

استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وتداعياتها على المقاومة الفلسطينية

هل ستنتصر قيادة منظمة التحرير على شباب المقاومة؟

الاحتلال يداهم عدّة منازل في جنين

14 مارس 2023 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين بالضفة

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المنازل في قرية رمانة غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جدّدت اقتحامها لقرية رمانة وشنّت حملة مداهمات واسعة للمنازل وفتّشتها وعبثت بمحتوياتها وصادرت هواتف خلوية، عرف من أصحاب المنازل: زهير الأحمد، ومحمود أبو بكر، ومنازل أشقائه جميل ومحمد.

اقرأ أيضاً: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال داهمت أيضاً منازل المواطنين ساري، وفرج، وعبد الله، وعاصم وحسام صبيحات، وشوكت، وعرفات، ومحمد ذياب عمور، وأوقفت العمال المتجهين إلى عملهم ودققت بهوياتهم.  

يُذكر أن قرية رمانة تتعرّض لاقتحامات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال الذي ينصب الحواجز على مدخلها ويعيق حركة أهالي القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اعتقالات #مداهمات في الضفة #ققوات الاحتلال

متعلقات

الأكثر قراءة