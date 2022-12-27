هو مخيم للاجئين الفلسطينيين تأسس عام 1953 ، ويقع في الجانب الغربي من مدينة جنين وعلى أطراف مرج بن عامر ، بمساحة تقارب 473 دونمًا.

معظم سكان المخيم من منطقة حيفا الكرمل وجبال الكرمل وقراهم ونجوعهم، وقد تم احتلال جنين عام 1948.

نظرًا لقرب المخيم من القرى الأصلية لسكانه، لا يزال العديد منهم يحتفظون بعلاقات وثيقة مع أقاربهم داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

أصبح المخيم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في منتصف التسعينيات، لكنه تعرض لعنف مكثف خلال الانتفاضة الثانية.

ودخل جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة والمخيم في نيسان 2002 وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة ومنع دخول الجميع إليها وفرض حظر تجول مستمر.

واستمرت الجريمة الإسرائيلية داخل المخيم لمدة 15 يومًا، منع خلالها الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي والعاملين في المجال الإنساني من دخول المخيم.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 52 فلسطينيًا نصفهم تقريبًا من المدنيين، فضلاً عن مقتل 23 جنديًا إسرائيليًا على يد المقاومة الباسلة وإصابة عدد آخر.

وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان المخيم 11674 لاجئًا في منتصف عام 2023.

ويوجد في المخيم خمس مدارس تم إنشاؤه بمساعدة محلية من قبل "الجمعية الخيرية الاجتماعية" في نابلس.

كما يوجد مركز صحي تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وعمل اللاجئين و "مركز الشباب الاجتماعي" وهو النادي الوحيد في المخيم. كما توجد عدة مساجد ومكتبة للنساء.

ويعاني "مخيم الصمود" من أزمة مياه ومن البطالة المتفشية خاصة بين فئة الشباب.

المصدر / فلسطين أون لاين