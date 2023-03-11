جنود الاحتلال ومستوطنوه يُنكّلون بفتى مقدسي عند باب العامود

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت شابين وفتاة فلسطينية، بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، والتنكيل بأحدهم من قبل الجنود والمستوطنين.

وبحسب مصادر مقدسية، فإنّ قوات الاحتلال أوقفت الفتى محمود عابدين خلال سيره في منطقة باب العامود، ثم اقتادته بالقوة إلى غرفة المراقبة، وخلال احتجازه اعتُدي عليه بالضرب بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه وبعد خروج الفتى من داخل غرفة المراقبة، قام مستوطنون بملاحقته عند وصوله شارع السلطان سليمان، واعتدوا عليه بالضرب المبرح واقتادوه إلى غرفة المراقبة من جديد.

اقرأ أيضًا: تقرير الاحتلال يستبق "رمضان" بإجراءات "تخويفية" ضد المقدسيين

وفي السياق؛ أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الفتى عابدين، حيث قدم مسعفون العلاج الأولي له خلال اعتقاله، واحتجازه في غرفة المراقبة.

وأفاد شهود عيان أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عابدين، وهو مُقيّد اليدين والقدمين رغم إصابته.

بالتزامن مع ذلك؛ اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية من منطقة باب العامود، واعتدت عليها بالدفع واقتادتها إلى مراكز التوقيف والتحقيق في القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم طفلًا فلسطينيًّا خلال توجُّهه إلى مدرسته، واعتدت عليه بالضرب المبرح، في منطقة الصدر والرقبة والوجه.

واستدعت قوات الاحتلال الشاب أحمد الركن من بلدة سلوان للتحقيق، عقب توقيفه عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين