خطوات مشددة من قيادة شرطة رفح في الملاعب

بحث مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي وبمشاركة مدراء الدوائر المتخصصة في المحافظة وبحضور كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح وجلال ابو نار رئيس نادي شباب رفح إجراءات وآليات منع أعمال الشغب في ملعب رفح البلدي وتعزيز الروح الرياضية.

وأكد القاضي أن الشرطة ستضرب بيد من حديد على يد أولئك الذين يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن وأن هناك قواعد وأسس واضحة لدى الأندية الرياضية في القطاع ويجب على الجميع الالتزام بها.

وناقش المجتمعون حالة التوتر التي تشهدها محافظة رفح، بين جماهير القطبين الشباب والخدمات، والتي تواصلت لحالة الشغب خارج أسوار الملعب.

وأشار القاضي إلى أن الشرطة سوف تمارس دورها في حفظ أمن الملاعب سوء كان ذلك داخلها أو خارجها ولن تسمح بالتجاوزات التي تسببها اعمال الشعب من بعض المتهورين.

وشدد القاضي أن المباحث الالكترونية ستعمل على مراقبة بعض حسابات المشتبه بتورطهم في الشغب وإثارة الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب زيادة عناصر الشرطة في الملعب، لضبط حالة الملاعب، متمنيا أن تتحلى الجماهير بالروح الرياضية العالية.

وأكد المجتمعون على مكانة محافظة رفح على الصعيد الوطني والرياضي من خلال تواجد أنديتها بشكل دائم على منصات التتويج، لذلك نهيب بجماهيرنا الوفية عكس صورة حضارية في التشجيع المثالي والأخلاقي والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يلحق الضرر والأذى بملعبنا ومرافقه وجميع ملاعبنا الرياضية في قطاعنا الحبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين