أفواج من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في ثاني يوم من "عيد المساخر" اليهودي

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة وأمن الاحتلال.

ووفق ما وثقته دائرة أوقاف القدس، قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وكذلك شوهد مستوطنون من المقتحمين للمسجد الأقصى وهم يرتدون زي ما يسمى "الكهنوت التوراتي".

وأقدمت عناصر أمن الاحتلال على اقتحام المصليات في المسجد الأقصى وأجرت أعمال تفتيش داخلها.

وانطلقت دعوات مقدسية للتصدي لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، دعت ما تسمى "منظمات الهيكل" المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء واليوم الأربعاء، بمناسبة يوم "البوريم/المساخر" اليهودي.

وتصاعدت الدعوات المقدسية للحشد والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى، لإفشال أطماع الاحتلال الاستيطانية ومخططات السيطرة الكاملة على المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين