فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر منزلًا في المخيم

الأسير الشيخ خضر عدنان يتعرض لمضايقات مستمرة في سجن الجلمة

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى

رقم مهول.. نشر آخر تحديث لأرقام أضرار زلزال تركيا المادية والبشرية

بحر: المجلس التشريعي كرّس جهده القانوني والرقابي تعزيزاً لحقوق المرأة

تعيين محمد بن عبد الرحمن رئيساً للوزراء في قطر

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

فاغنر الروسية تكشف سبب تلويحها بالانسحاب من جبهة القتال في أوكرانيا

تسجيل 32 هزة أرضية في تركيا وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

باريس يصدم نيمار بعد الإصابة

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى

07 مارس 2023 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
...
خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخططاته ومحاولاته، لإضفاء الصبغة اليهودية على المسجد المبارك.

وقال الشيخ صبري إن "اقتحامات الأقصى وما يجري خلالها من طقوس تلمودية، هي محاولة لإضفاء الصبغة اليهودية على المسجد".

وشدّد على أن المستوطنين لا يجرؤون على اقتحام الأقصى، بدون حراسة مشدّدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: "جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى بعيد "المساخر"

واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما يسمى "عيد المساخر"، ونفذوا برفقة المتطرّف "يهودا غليك" جولات استفزازية، وارتدوا زي "الكهنوت التوراتي".

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسيّة نفيسة خويص من شارع الواد بالقدس المحتلة.

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/المساخر" اليهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #عكرمة صبري #اقتحامات المستوطنين #الاحتلال الإسرائيلي

متعلقات

الأكثر قراءة