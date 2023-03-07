عكرمة صبري: الاحتلال يحاول إضفاء الصبغة اليهودية على الأقصى

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخططاته ومحاولاته، لإضفاء الصبغة اليهودية على المسجد المبارك.

وقال الشيخ صبري إن "اقتحامات الأقصى وما يجري خلالها من طقوس تلمودية، هي محاولة لإضفاء الصبغة اليهودية على المسجد".

وشدّد على أن المستوطنين لا يجرؤون على اقتحام الأقصى، بدون حراسة مشدّدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما يسمى "عيد المساخر"، ونفذوا برفقة المتطرّف "يهودا غليك" جولات استفزازية، وارتدوا زي "الكهنوت التوراتي".

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة المقدسيّة نفيسة خويص من شارع الواد بالقدس المحتلة.

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/المساخر" اليهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين