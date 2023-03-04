"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى بعيد "المساخر"

دعت "منظمات الهيكل" المزعوم المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمناسبة ما يسمى عيد "البوريم/ المساخر" التوراتي.

وتسعى جماعات المستوطنين إلى فرض طقوسها التلمودية، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى، عدا عن محاولة الغناء والرقص والاحتفال على أبوابه.

وللتصدّي لتلك الاقتحامات الواسعة، أُطلقت دعوات مقدسيّة لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتأتي هذه الدعوات المتطرّفة في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، والذي شهد خلال شباط/ فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3 آلاف و587 مستوطنًا، أدّوا صلوات تلمودية وما يسمى بـ"السجود الملحمي" عند أبوابه.

المصدر / فلسطين أون لاين