للأسبوع التاسع.. تجدّد المظاهرات في كيان الاحتلال ضدّ حكومة نتنياهو

تجدّدت مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدّة مناطق في كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع التاسع على التوالي.

وقبيل المظاهرات، وجّه رئيس المعارضة يائير لابيد نداء إلى شرطة الاحتلال قال فيه: "تذكروا أن المتظاهرين ليسوا إرهابيين وليسوا فوضويين، إنهم إسرائيليون ويريدون الحفاظ على (إسرائيل) قوية وديمقراطية وصالحة لجميع شعبها".

وأضاف "دعوهم يتظاهرون، هذا حق أساسي وعرفتم في الماضي احتواء المظاهرات وعدم إلحاق الأذى بأحد، ويجب حماية سلامتهم وحقوقهم، ومنع التصعيد، والقيام بكل شيء لتجنّب العنف".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن نحو 250 ألف مستوطن يتظاهرون في 95 موقعًا في جميع مناطق كيان الاحتلال ضد حكومة "نتنياهو"، خاصة في (تل أبيب) والقدس وحيفا وكفار سابا وبئر السبع ونتانيا.

وللأسبوع التاسع على التوالي، تنظّم التظاهرات ضد خطة "الإصلاح القضائي".

المصدر / وكالات