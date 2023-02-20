أوسيمين نجم نابولي يتفوّق على رونالدو وميسي

سجّل النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عامًا) هدفًا وقاد نابولي للفوز على ساسولو 2-0 الجمعة الماضية، ضمن مباريات المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي، حيث عزز "البارتينوبي" صدارته للمسابقة بواقع 62 نقطة، وبفارق كبير عن الإنتر الوصيف (47 نقطة).

نابولي بقيادة مدربه الإيطالي لوشيانو سباليتي (63 عامًا) واصل الزحف نحو لقب "سكوديتو" الغائب عن خزائن النادي الجنوبي منذ موسم 1989-1990 بقيادة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، وفي الموسم الحالي 2022-2023 يبدو أن الحظ قريب من نابولي.

ونصّب أوسيمين نفسه واحدًا من أبرز نجوم البطولة الإيطالية بالموسم الحالي، بعد أن سجّل 18 هدفًا مبتعدًا في صدارة الهدّافين، في حين لا يقل زميله الجناح الجورجي كفيتشا كفاراتسخليا (22 عامًا) عنه قيمةً، حيث زار الشباك 10 مرّات وقدّم 9 تمريرات حاسمة.

وكان أوسيمين -صاحب 15 هدفًا دوليًا مع نيجيريا- حديث الصحافة الإيطالية لأسابيع وأسابيع عندما أصبح أغلى صفقة في تاريخ نابولي والدوري الإيطالي بصفة عامة، بانتقاله من ليل الفرنسي إلى نابولي في ميركاتو صيف 2020 مقابل 75 مليون يورو.

بتسجيله هدفًا في مرمى ساسولو على ملعب "إل تري كولور" هذا الأسبوع، فقد وصل أوسيمين إلى حاجز 100 هدف في مسيرته، ما جعله يتفوّق على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ويصل إلى عتبة الهدف الـ100 أسرع منهما.

احتاج ميسي إلى 210 مباريات للوصول إلى 100 هدف. بينما استغرق رونالدو 301 مباراة. أمّا أوسيمين ففعلها من 197 مباراة.

المصدر / وكالات