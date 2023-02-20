حمادة يدعو لإسناد المقدسيين وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال بمدن الضفة

دعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا لإسناد المقدسيين وتصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع مدن الضفة المحتلة.

وقال حمادة إن "الواقع في مدينة القدس صعب ومؤلم جدًا، ولكن هناك أبطال فلسطينيون في المدينة تحميه، وشعبنا في القدس لن يسمح للاحتلال بالتضيق والتنكيل به".

وأكد على أن شعبنا الفلسطيني صامد وثابت في أرضه رغم استمرار جرائم الاحتلال بحقه، وإمعان حكومته بانتهاكاتها بحق المقدسات.

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وأضاف حمادة أن الاحتلال يسعى لسرقة الأراضي الفلسطينية وتهجير المقدسيين، والقضاء على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

وأشار إلى أن "أبناء الشعب الفلسطيني استطاعوا أن يتصدوا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومخيم شعفاط يعد كابوسًا حقيقيًا للاحتلال".

وأوضح أن جميع أطياف الشعب الفلسطيني مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى إسناد ودعم الأهالي في مدينة القدس.

وشهد مخيم شعفاط إلى جانب بلدات العيساوية وجبل المكبر ومخيم شعفاط وعناتا والطور، عصياناً مدنياً يوم أمس الأحد؛ احتجاجا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق المقدسيين.

المصدر / حرية نيوز