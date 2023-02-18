عرض إنجليزي مفاجئ لكفاراتسخيليا نجم نابولي

دخل نيوكاسل الإنجليزي طرفًا في صراع مع عدة فرق أوروبية من أجل ضم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي، الذي تألق في الفترة الأخيرة وقاد فقراء الجنوب نحو صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وبدأ يدخل الصراع على قائمة هدافي البطولة.

وأكدت صحيفة "The Sun" الإنجليزية أن نيوكاسل يرغب في ضم النجم الجورجي الواعد (22 عامًا)، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل، لكن الرقم الذي يرغب النادي الإنجليزي في تقديمه لا يرضي إدارة نابولي وتعتبره بعيدًا عن القيمة الحقيقية للاعب.

ويجد نيوكاسل منافسةً شرسةً من باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، لذا فإن الحصول على كفاراتسخيليا سيكون صعبًا في ظل رغبة نابولي في الحصول على مبالغ كبيرة من بيع نجومها.

وجاء كفاراتسخيليا إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 10 ملايين يورو دفعها نابولي إلى نادي دينامو باتومي الجورجي، ليتألق اللاعب ويُشكّل ثنائية مميزة مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح الجورجي شارك منذ انطلاق الموسم في 24 مباراة، بمجموع 1777 دقيقة لعب، مُسهمًا بـ24 هدفًا (سجّل 12 هدفًا، صنع 12 آخر)، فيما تبلغ قيمته السوقية وفقًا لتقدير موقع "transfermarkt" نحو 60 مليون يورو.

المصدر / وكالات