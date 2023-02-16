نصر الله: نحن أمام انتفاضة فلسطينية حقيقية.. والوضع الإسرائيلي غير مسبوق

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الشعب الفلسطيني أمام هذا الجيل الشاب سيكشف أكثر أننا أمام انتفاضة فلسطينية حقيقية.

وشدد نصر الله خلال كلمته في ذكرى القادة الشهداء، اليوم الخميس، على أنّ "الوضع الاسرائيلي الداخلي هو غير مسبوق وخصوصًا في ظل حديث مسؤولي أركان في الكيان عن حربٍ داخلية".

ولفت إلى أنّ "رئيس كيان الاحتلال نفسه أقرّ بمخاوفه من انفجار وشيك داخلي وانهيار الكيان، لا سيما وأنّ حكومة الاحتلال الحالية غبية وحمقاء وقد تدفع باتجاه التصعيد في كل المنطقة وهذا احتمال قوي ووارد".

وبخصوص الوضع اللبناني الداخلي، قال نصر الله، إنّ "من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار، عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله، ونقول للأمريكيين إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى، فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة، وفي مقدمتها ربيبتكم (إسرائيل)".

ولفت إلى أنّ المقاومة "كما كانت جاهزة للحرب دفاعًا عن نفط لبنان، فهي جاهزة لمد أيدي سلاحها إلى ربيبتكم (إسرائيل)، وإن غدًا لناظره قريب".

أمّا عن القادة الشهداء في ذكراهم، فقد أكّد نصر الله أنّ "إنجازات المقاومة تحققت بفضل دماء الشهداء القادة وكل الشهداء في حركات المقاومة، والجيش اللبناني، والفصائل الفلسطينية والجيش السوري كذلك، وإحياء ذكرى الشهداء القادة في كل عام يأتي تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لهم ولجهادهم وتضحياتهم".

وحول استخراج النفط، أكّد نصر الله أنّ "المقاومة لن تسمح أبدًا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من المياه اللبنانية"، مُحذرًا "من أي تسويف بشأن استخراج النفط من المياه".

وتابع: "من يراهن على أنّ الألم والوجع سيجعل بيئتنا تتخلى عن مبادئها وإنجازاتها، فهو واهم".

وجدد نصرالله خلال كلمة له في ذكرى الشهداء القادة التعازي للقيادتين السورية والتركية، ولكل عائلات الضحايا المفجوعة، بالزلزال.

وقال:"إن ما حصل هو اختبار لإنسانية كل شخص وكل جهة وكل دولة"، مؤكداً أنه وأمام هذه المشاهد المؤملة، الناس الطبيعيون يتصرفون بإنسانية، ويضعون الصراعات والخصومات السياسية جانبا، ويؤجلون حتى معاركهم مهما كنت مهمة ومصيرية.

وأكد أن الأولوية بالمنطق الإنساني والأخلاقي هي المسارعة لإنقاذ من هم تحت الأنقاض عسى أن تتمكن الفرق من انتشالهم أحياء.

وأضاف نصرالله:" أن الإستراتيجية الأمريكية تبدلت، بعد أن أدركت الإدارة الأمريكية أن ارسال الجيش الأمريكي مكلف ماليا وبشريا، ولم يعطي النتائج المتوقعة".

المصدر / فلسطين أون لاين