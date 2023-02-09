دعوة للمشاركة بحملة إلكترونية تضامنًا مع طالب معتقل في سجون السلطة

أطلق مجلس طلبة جامعة بيرزيت حملة تضامنية مع عضو مؤتمر مجلس طلبة الجامعة إبراهيم بني عودة، والمعتقل سياسيًّا لدى جهاز الأمن الوقائي.

وأوضح المجلس أنّ الحملة تأتي نصرة للطلبة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الطالب إبراهيم بني عودة، ورفضًا للاعتقال السياسي وملاحقة الطلبة الجامعيين.

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وغرّد عشرات الطلبة والنشطاء بالدعوة لحرية إبراهيم بني عودة، ورفض الاعتقال السياسي ووقف الاعتقالات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تكون الجامعات آمنة من كلّ انتهاك وتضييق.

ويواصل وقائي السلطة في رام الله اعتقال عضو مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة ملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية وطلبة الجامعات في الضفة الغربية، وتعرقل أنشطتهم الطلابية، تزامنًا مع حملة الاعتقالات السياسية التي طالت عددًا من الطلبة الجامعيين.

وتأتي حملة السلطة ضد الكتلة الإسلامية وطلبة الجامعات، في إطار الانتهاكات التي تُمارسها بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، وسط تجاهلٍ تامٍّ لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين