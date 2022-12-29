فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أوغندي يقرر التوقف عن الانجاب بعد 102 طفل لهذا السبب!

مُصلى باب الرحمة قبلة الوافدين إلى "الأقصى" بالرغم من مضايقات الاحتلال

في نوفمبر.. اعتقال أكثر من 490 فلسطينيًا وتوسع بأعمال الاستيطان

دعوات لصياغة استراتيجية وطنية لمواجهة سياسات الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل

قناة عودة الفتحاوية تحذف البندقية من شعار انطلاقة "فتح" الـ 58

بحلول عام 2023: أكثر من 7 مليون فلسطيني يعيشون في المهجر

وظيفة شاغرة في جمعية الوفاق الفلسطينية

"فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ".. البيان الصافي لشفاء الأمراض بالعسل

مبابي يخرج عن صمته: هذا ما حدث في نهائي كأس العالم

المرور بغزة: تسجيل 15 حادث سير نتج عنها 8 إصابات خلال الـ24 ساعة

السلطة الفلسطينية

29 ديسمبر 2022 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
السلطة الفلسطينية

هي مؤسسة مؤقتة للحكم الذاتي تأسست في عام 1994 بموجب اتفاقية غزة - أريحا التي تحكم قطاع غزة والمنطقتين (أ) و (ب) من الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو لعام 1993، وترأسها ياسر عرفات بعد فوزه في أول انتخابات أجريت في الأراضي الفلسطينية.

بموجب اتفاق أوسلو، تم تحديد سيطرة السلطة على الشؤون الأمنية والمدنية في المناطق الحضرية في فلسطين المعروفة باسم "المنطقة أ"، بينما كان المدنيون يسيطرون فقط على المناطق الريفية في فلسطين "المنطقة ب".

ما تبقى من الأراضي، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة وادي الأردن والطرق الالتفافية بين المجتمعات الفلسطينية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية المعروفة بـ"المنطقة ج"، وتم استبعاد القدس من الاتفاقية.

أدت المفاوضات مع العديد من الحكومات الإسرائيلية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية على بعض المناطق، ولكن بعد ذلك، استعاد الاحتلال عدة مواقع استراتيجية خلال الانتفاضة الثانية "الأقصى".

في عام 2005، بعد الانتفاضة الثانية، انسحب الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد من المستوطنات في قطاع غزة، وبسطت السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة بأكمله، بينما واصل الاحتلال السيطرة على المعابر الحدودية لقطاع غزة والمجال الجوي والمياه الساحلية.

تلتزم السلطة باتفاقاتها الموقعة مع الاحتلال الأمنية والاقتصادية، رغم انفلاق الأخير رسميًا منها، فيما تمارس التنسيق الأمني وتحارب المقاومة وعناصرها في إطار ما يعرف بالاتفاق الأمنية المنبثقة عن اتفاق أوسلو. 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#السلطة الفلسطينية #محمود عباس #ياسر عرفات #اتفاق أوسلو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر