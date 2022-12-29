هي مؤسسة مؤقتة للحكم الذاتي تأسست في عام 1994 بموجب اتفاقية غزة - أريحا التي تحكم قطاع غزة والمنطقتين (أ) و (ب) من الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو لعام 1993، وترأسها ياسر عرفات بعد فوزه في أول انتخابات أجريت في الأراضي الفلسطينية.

بموجب اتفاق أوسلو، تم تحديد سيطرة السلطة على الشؤون الأمنية والمدنية في المناطق الحضرية في فلسطين المعروفة باسم "المنطقة أ"، بينما كان المدنيون يسيطرون فقط على المناطق الريفية في فلسطين "المنطقة ب".

ما تبقى من الأراضي، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة وادي الأردن والطرق الالتفافية بين المجتمعات الفلسطينية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية المعروفة بـ"المنطقة ج"، وتم استبعاد القدس من الاتفاقية.

أدت المفاوضات مع العديد من الحكومات الإسرائيلية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية على بعض المناطق، ولكن بعد ذلك، استعاد الاحتلال عدة مواقع استراتيجية خلال الانتفاضة الثانية "الأقصى".

في عام 2005، بعد الانتفاضة الثانية، انسحب الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد من المستوطنات في قطاع غزة، وبسطت السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة بأكمله، بينما واصل الاحتلال السيطرة على المعابر الحدودية لقطاع غزة والمجال الجوي والمياه الساحلية.

تلتزم السلطة باتفاقاتها الموقعة مع الاحتلال الأمنية والاقتصادية، رغم انفلاق الأخير رسميًا منها، فيما تمارس التنسيق الأمني وتحارب المقاومة وعناصرها في إطار ما يعرف بالاتفاق الأمنية المنبثقة عن اتفاق أوسلو.

المصدر / فلسطين أون لاين