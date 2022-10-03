فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دراجي يكشف عن حالته الصحية بعد تغييره بين شوطي في الدوري الإسباني

"حماس" تنعى شهيدي رام الله وتؤكد أن جريمة اغتيالهما لن تمر دون عقاب

"الجهاد الإسلامي": يد المقاومين طويلة وستحاسب الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته

7 أعوام على استشهاد بطل انتفاضة القدس مهند الحلبي

الغضب الشعبي بالضفة.. هل يوقف ملاحقة السلطة المطاردين للاحتلال؟

"الدعليس" يكشف موعد صرف رواتب الموظفين ومكافآت التعليم

"القوى" تعلن الحداد والإضراب الشامل وفاءً لدماء شهيدَي "الجلزون"

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة وسط اندلاع للمواجهات

تعبيرات رونالدو الغاضبة ترصدها عدسات الكاميرات

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مدينة رام الله

03 أكتوبر 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
...
مدينة رام الله

من أهم المدن الفلسطينية ولها مكانة سياسية كبيرة، حيث يوجد فيها معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية، وأبرزها: مقر المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية وجميع مقرات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى العديد من مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية.

اختلفت أسباب تسمية المدينة بهذا الاسم، ولكن الأقرب هو أن كلمة رام تعني المنطقة المرتفعة، وتعود أصول الكلمة للعصر الكنعاني وتطلق على كثير من المناطق في فلسطين، وبعد دخول العرب لفلسطين أضافوا كلمة الله لتصبح رام الله.

كانت المدينة قد أُسست على يد شيخ إحدى عشائر الكرك في القرن السادس عشر، حيث خرج من موطنه بسبب خلافات ودخل على أهل البيرة ولقي الترحيب منهم ما شجعه على شراء خربة رام الله من عائلات بالمدينة ليبدأ في تأسيس المدينة.

في خمسينيات القرن الماضي، خضعت رام الله للحكم الأردني بين فترتي النكبة والنكسة وأصبحت فيما بعد مركزا للواء رام الله التابع لمحافظة القدس.

كانت المدينة هادئة نسبياً خلال الحكم الأردني، وكان السكان يتمتعون بحرية الحركة بين الضفة الغربية والدول العربية مثل: الأردن ولبنان وسوريا وغيرها من الأماكن.

في عام 1994 انتقل الحكم في المدينة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو، الذي أُعلن بموجبه عن مناطق المدينة أنها منطقة ألف (أ)؛ وأن هذه الأرض تخضع لسيطرة شبه كاملة للسلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #مدينة رام الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة