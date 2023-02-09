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في ظل أجواء المنخفض الجوي

"القسام" توزّع التمر والماء على المواطنين بمخيم جنين

09 فبراير 2023 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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أظهرت صوراً من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مقاومين من كتائب الشهيد عز الدين القسام في شوارع المخيم، يوزّعون التمر والماء على المواطنين، وخصوصًا موظفي الدفاع المدني.

ورصدت عدسات الكاميرات، مقاومي القسام تزيّن رؤوسهم العصب الخضراء، وهم يحملون زجاجات المياه والتمر، ويوزّعونها على المواطنين المارة وفي مركباتهم، ولعناصر الدفاع المدني في مركبتهم، في ظل أجواء المنخفض والأمطار.

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وأشارت مصادر صحفية، إلى أن مدينة جنين ومخيمها تشهدان حضورًا لكتائب القسام مع باقي فصائل المقاومة في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاقتحاماته، والتي كان آخرها خوض اشتباكات مسلّحة والتصدّي لاقتحام المخيم في 26 يناير الماضي، والذي ارتقى فيه تسعة شهداء بينهم مسنّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الدفاع المدني #القسام #تضامن #مخيم جنين #تكافل شعبي

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