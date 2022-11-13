كتائب الشهيد عز الدين القسام وتُختصر لـ"كتائب القسام" وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تعمل في فلسطين.

تعتبر أحد أقوى وأبرز فصائل المقاومة في فلسطين، ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم إلى المجاهد والعالم السوري عز الدين القسام والذي استشهد على يد القوات الإنجليزية في أحراش يعبد قرب جنين عام 1935م.

تعمل كتائب القسام على تحقيق هدفها وهو تحرير كل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حقوها التي سلبها الاحتلال على مدار أكثر من سبعين سنة، وتسعى لاستنهاض وحشد وتحريض الأمة العربية والإسلامية في مسيرتها لتحرير فلسطين.

كما وتعمل الكتائب في حدود فلسطين التاريخية فقط، حيث ترفض أن يكون لها أي أعمال في الدول العربية أو الأجنبية، وتوجه بوصلة المقاومة في نحو الاحتلال في فلسطين المحتلة فقط.

كانت بداياتها في عام 1984 حيث عملت تحت اسم وعناوين مختلفة " المجاهدون الفلسطينيون" حتى أعلنت عن اسم "كتائب الشهيد عز الدين القسام" في منتصف عام 1991.

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من أبرز الشخصيات المؤسسة للكتائب عماد عقل ومحمود المبحوح والشيخ صلاح شحادة في قطاع غزة، أما في الضفة الغربية فكان للمهندس يحيي عياش دوراً كبيراً في تأسيس الكتائب بالإضافة إلى زاهر جبارين وعلي عاصي وعدنان مرعي.

ورغم أن عمر الكتائب أصغر من كثير من الأذرع العسكرية لفصائل فلسطينية إلا أن لكتائب القسام كان السبق في تحقيق الكثير من الانتصارات، فقد سجلت في تاريخ المقاومة الفلسطينية أنها أول من قصفت (تل أبيب) بصاروخ صنع محلياً وهو إم_75

كما أنها هي أول من قصف الخضيرة وحيفا بصاروخ آر_160 وهو صاروخ محلي الصنع، كما قصفت مفاعل ديمونا واقتحمت معسكرات الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الغوص والوصول لعملية زكيم 2014، وسجل في تاريخها أنها أول من صنع طائرة فلسطينية وهي أبابيل 1 في 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين