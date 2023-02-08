اتحاد كرة القدم: سيتم تقييم الأوضاع بعد الجولة 18 بالدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

أكد مصطفى صيام مسؤول الإعلام في اتحاد كرة القدم على وجود متابعة مستمرة من جانب الاتحاد والجهات المعنية كافّة، لتنفيذ قرار إقامة مباريات الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور، مشيرًا إلى أنه سيجري تقييم للأوضاع بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة والتي ستنطلق يوم الجمعة القادم بعد تأجيلها لمدة أسبوع.

وقال صيام لـ :"فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد حريص كل الحرص على إقامة المباريات بحضور الجماهير التي تعطي البطولات الشكل المميّز، إلا أن حالة التوتر بين الجماهير والتراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يهدّد السلم الأهلي الأمر الذي دفع الاتحاد لإقامة مباريات الجولة القادمة في غياب الجمهور، على أن يتم تقييم الأوضاع من جانب مجلس إدارة الاتحاد للوقوف على آخر المستجدات.

وشد~د صيام على أن الاتحاد يسعى دائما لتسهيل كل ما يتعلق بالحضور الجماهيري، لكنه ينظر بعين المسؤولية الاجتماعية والوطنية في قراره الأخير للحفاظ على سلامة الجميع.

ودعا جميع الجهات المعنية والأندية وروابط المشجّعين للحد من حالة التوتر والابتعاد عن المشادّات الكلامية من أجل إعادة الأمور لوضعها الطبيعي والابتعاد عن لغة التعصب المناطقية، لتهيئة الأجواء مرة أخرى لعودة الجماهير إلى الملاعب من جديد.

وأوضح صيام أن الاتحاد عقد عدّة لقاءات مع إدارات الأندية والجماهير قبل بداية الموسم من أجل الحفاظ على استمرار النشاط الرياضي دون أي شيء يعيقه، إلا أن استمرار الشغب وتراشق الاتهامات دفع الاتحاد لاتخاذ قرار مؤقت بتأجيل مباريات الجولة الثامنة عشرة من أجل إعادة تقييم الأوضاع ولقاء الجهات المختصة كافّة، قبل أن يقرر استكمال الدوري بدون جماهير بعد التشاور والتنسيق مع الشرطة خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد مع قيادة الشرطة، والذي يهدف للحفاظ على سلامة الجماهير بالمقام الأول.