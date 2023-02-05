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حماس: إعلان الاحتلال بناء مستوطنة قرب قطاع غزة تصعيد خطير

05 فبراير 2023 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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أكدت حركة "حماس" أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها الاستيطانية العدوانية في أرضنا، والتي كان آخرها إعلانها اليوم الأحد، بناء مستوطنة قرب قطاع غزة، يشكل تصعيداً خطيراً لن يجلب للمستوطنين أمناً ولا استقراراً، ولن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على أرضنا.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، على أن حكومة الاحتلال هي وحدها من تتحمل مسؤولية استهتارها بتسكين المستوطنين قرب قطاع غزة، ووضعهم في دائرة الخطر، وهي من تتحمّل المسؤولية كاملة عن تصعيدها الاستيطاني في عموم الضفة الغربية المحتلة.

 ودعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في لجم تلك السياسات الاحتلالية العنصرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #استيطان #الضفة الغربية

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