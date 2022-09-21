المنطقة الجنوبية على الساحل الفلسطيني المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي عبارة عن شريط ضيق يقع شمال جزيرة سيناء، ويُشكل 1,3% من مساحة فلسطين، وتبلغ مساحته ما يقرب من 360 كم مربع.

سمي بذلك نسبة إلى أكبر مدينة فيه وهي غزة، وصل عدد سكان القطاع خلال 2022 إلى أكثر من 2,5 مليون نسمة، يتواجدون على مساحة لا تتجاوز 360 كم مربع هو ما يجعله من أكثر المناطق كثافة سكانية على مستوى العالم.

يُعد قطاع غزة والضفة الغربية نواه للدولة الفلسطينية حيث دخلت السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد توقيع اتفاق أوسلو في 1993.

يوجد في القطاع ثمان مخيمات للاجئين الذين هجروا من مدنهم وقراهم في عام 1948 وهي، مخيم جباليا، ومخيم البريج ومخيم الشاطئ ومخيم النصيرات ومخيم الشابورة ومخيم دير البلح ومخيم خان يونس ومخيم المغازي.

في 2005 انسحبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وأزالت 25 مستوطنة كانت مُقامة على أراضيه، كما أخلت المستوطنين والقواعد العسكرية كلها.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر إلا أن الاحتلال يسيطر على ست منها وأوقف خلال سنوات الحصار العمل بها باستثناء معبرين فقط أحدهما للمواطنين وأخر للبضائع، بالإضافة إلى معبر رفح مع الجانب المصري.

شهد القطاع خلال الـ 16 الماضية حصاراً مشدداً من قبل الاحتلال الإسرائيلي رفض القبول بنتائج الانتخابات التي جرت في عام 2006.

المصدر / فلسطين أون لاي