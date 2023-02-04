اتحاد كرة القدم يدرس إقامة المباريات على ملاعب محايدة

غزة/ وائل الحلبي:

أكد الدكتور وجدي جودة عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه يتم دراسة الواقع بشكل جيد من جانب الاتحاد وشركائه من أجل تحديد الخطوات التي يعتزم اتخاذها، خلال اجتماعه الذي سيعقده ظهر يوم الأحد.

وقال جودة إن الاتحاد أجرى خلال الساعات الماضية عدّة اجتماعات وعقد جلسة مع مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية، وسيواصل صباح اليوم جلساته مع الشرطة الفلسطينية لبحث جميع السبل للخروج من حالة التوتر التي سادت بين الجماهير.

وشدّد عضو اتحاد كرة القدم على وجود محاولات لاستغلال حالة التوتر بين الجماهير لتهديد السلم الأهلي في قطاع غزة، مبيّنًا أن الاتحاد سيعمل على إفشال تلك المساعي من خلال الخروج بحلول مرضية وآمنة للحفاظ على المجتمع الفلسطيني وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأضاف أن قطاع غزة يمر بالعديد من الأزمات ولا نريد أن تزيد هذه الأزمات من بوابة كرة القدم، وقطع الطريق على من يحاول استغلالها بأي طريقة سلبية.

وأوضح جودة أن الاتحاد سيدرس كل الخيارات بعد اجتماعه مع الشرطة، على أن يتم الإعلان بعدها عن القرارات التي سيتخذها عقب اجتماع المكتب التنفيذي.

وأشار جودة إلى أن الاتحاد يدرس خيارات مثل إقامة المباريات بدون حضور الجمهور، أو إقامة المباريات على ملاعب محايدة مبيّنًا إلى أن احتمالية التأجيل تبقى واردة حسب رؤية الاتحاد.

وأوضح أن الوضع الحالي لا يسمح بالمجازفة الأمر الذي يجعل الاتحاد يدرس كل خطواته دراسة جيدة للحفاظ على سلامة الجميع.