عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات عار على الأمة الإسلامية

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الأسيرات عار على الأمة الإسلامية، ومساس بكل مسلم حول العالم.

ووجّه خطيب الأقصى رسالة إلى الاحتلال بأن يدرك خطورة تصعيده بحق الأسرى والأسيرات، محذراً من مغبّة الاعتداء عليهن.

واعتدت إدارة سجن الدامون على الأسيرات وعزلت ممثلتهن ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها، كما حولت إدارة السجن غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات، وفرضت عقوبات قاسية على الأسيرات.

كما أقدمت إدارة سجون الدامون على إلغاء زيارات أهالي الأسيرات ليوم غدٍ الأربعاء.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (29) أسيرة في سجن "الدامون"، بينهنّ ثلاث قاصرات و(7) أمهات.

المصدر / وكالات